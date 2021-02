Spiel gegen Manchester in Budapest : Borussias erstes Heimspiel im Ausland – Umzüge haben Tradition

Foto: Imago Infos Borussias Heimspiele in der Fremde

Mönchengladbach Borussia musste wegen einer Coladose, einer Kastanie oder einer Baustelle schon umziehen, um Heimspiele fernab des eigenen Stadions auszutragen. Es ging unter anderem nach Karlsruhe, Nürnberg oder Berlin. Die Bilanz in solchen Partien ist stark.

Der Karnevalsumzug am Veilchendienstag fällt dieses Jahr aus in Mönchengladbach, womit ein anderer Umzug im Februar der meistbeachtete am Niederrhein sein wird: Borussia reist nach Budapest, um am 24. Februar im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League Manchester City zu empfangen. Es wird das erste Heimspiel in der Fremde, das der Klub im Ausland bestreitet. Doch seit dem Bundesliga-Aufstieg 1965 spielen die Fohlen bereits zum 23. Mal in einem anderen Stadion zu Hause als dem eigenen.

Genau genommen begann die lange Geschichte der Borussia-Umzüge bei wichtigen Spielen bereits am 15. November 1960. Das allererste Europapokal-Spiel der Vereinshistorie fand im Düsseldorfer Rheinstadion statt, im Pokal der Pokalsieger gab es ein 0:3 gegen die Glasgow Rangers. Auf der großen Bühne sollte es elf Jahre dauern bis zum nächsten Umzug.

Foto: AP/Tibor Illyes Infos Hier finden die Europapokal-„Heimspiele“ statt

Am 1. Dezember 1971 musste Borussia unfreiwillig im Berliner Olympiastadion ihr Achtelfinale im Landesmeister-Pokal gegen Inter Mailand absolvieren, ein 0:0 überschrieb das legendäre 7:1 im Büchsenwurf-Spiel auf dem Bökelberg in den Ergebnislisten, das zur Strafe annulliert worden war. Doch das war nicht alles, 1972 im Uefa-Cup musste Borussia in zwei weiteren Spielen eine Platzsperre absitzen, in Nürnberg gab es Siege gegen den FC Aberdeen und Hvidovre IF.

1974 begann dann die Epoche der freiwilligen Umzüge aus finanziellen Gründen. Ins benachbarte Düsseldorf kamen bis zu 70.000 Zuschauer, doppelt so viele wie der Bökelberg fasste. Keine dieser Partien sollte Borussia verlieren, es gab Sternstunden wie das 5:1 gegen Real Madrid 1985 oder den Gewinn des Uefa-Cups gegen Roter Stern Belgrad sechs Jahre zuvor. Zuletzt war Borussia 1996 im Pokal der Pokalsieger Gastgeber im Rheinstadion. Geschichte schrieb Gladbach dort auch 1978 gegen Borussia Dortmund, während die neue Haupttribüne des Bökelbergs errichtet wurde: Legendär ist das Bild des 12:0 auf der Anzeigetafel.

In jenen Monaten sammelte der Verein auch zwei Heimspielorte, die vielleicht nicht jeder sofort parat hat: Das Rückspiel im Weltpokalfinale fand in Karlsruhe statt, davor und danach lief Borussia auch im RSV-Stadion in Rheydt auf. Dort erlitt Berti Vogts im DFB-Pokal-Spiel gegen Wuppertaler SV einen schlimmen Beinbruch und verpasste beinahe die komplette folgende Saison.

Foto: dpa/Soeren Stache 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Wolfsburg aussehen

Von denen 22 Heimspielen in der Fremde seit dem ersten Bundesliga-Aufstieg verlor Gladbach nur zwei: gegen die Boca Juniors im Weltpokal und das bislang letzte vor fast 25 Jahren im Müngersdorfer Stadion in Köln. Ein 2:4 gegen die AS Monaco leitete das Aus im Uefa-Cup und den Abschied von der internationalen Bühne für lange Zeit ein.