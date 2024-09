LIVE Bundesliga im Live-Ticker Gladbach peilt gegen Stuttgart den ersten Heimsieg an

Mönchengladbach · Borussia Mönchengladbach ist gut in die Saison gestartet – obwohl das erste Heimspiel verloren ging. Gegen den VfB Stuttgart sollen am Samstag die drei Punkte am Niederrhein bleiben. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.

14.09.2024 , 15:43 Uhr

(togr, hgo, jaso, kk)