Heimserie gerissen Borussia erleidet durch 1:2-Pleite gegen Augsburg bitteren Rückschlag

Die Partie vor 44.867 Zuschauern im Borussia-Park ließ sich in der ersten Hälfte in zwei Phasen einteilen: Da war der gute Start der Augsburger, die zu Beginn die aktivere Mannschaft waren – und durch Ermedin Demirović (10. Minute), Fredrik Jensen (11.) und Ruben Vargas (12.) gleich drei Chancen auf die Führung hatten, dabei aber unter anderem am stark parierenden Gladbacher Torwart Moritz Nicolas scheiterten. Für Borussia hatte Alassane Plea zwischenzeitlich den ersten Schuss abgegeben, FCA-Keeper Finn Dahmen musste bei Pleas Versuch aber nicht mal eingreifen.