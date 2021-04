Mit Famana Quizera und Co. : Die U23 arbeitet an einer besseren Trefferquote

Mönchengladbach Aktuell kann die Rückkehr von Kreativen wie Famana Quizera der Gladbacher Regionalliga-Mannschaft helfen, zur neuen Saison wird für vorn personell nachgelegt.

Am Samstag um 14 Uhr stehen sich im Grenzlandstadion die U23-Borussen aus Mönchengladbach und Dortmund gegenüber. Die Tabelle verrät nicht nur, dass die Kicker aus dem Ruhrgebiet auf dem besten Wege in Richtung Dritte Liga sind, sondern auch das Problem de Teams von Heiko Vogel. Während die Dortmunder bereits 76 Mal getroffen haben, bringen es die auf Platz 13 abgerutschten Gladbacher nur auf 39 Tore. Vier Spiele in Folge, darunter auch gegen Gegner wie Wiedenbrück, Homberg und Bonn, gab es keinen Treffer.

Soll die Position im Saisonfinale in der Tabelle noch freundlicher gestaltet werden, was etwa bei fünf Zählern Rückstand auf Platz neun durchaus möglich ist, muss irgendwie der Ball wieder über die Linie. Doch was macht dabei aktuell Hoffnung? Sicherlich sind die sieben Tore, die Mika Schroers als A-Junior in 19 Einsätzen erzielt hat, ein recht ordentlicher Wert, der immer die Hoffnung nährt, dass der Wert noch zweistellig werden kann. Mit Justin Steinkötter hat ein weiterer Angreifer sieben Treffer auf dem Konto, er benötigte dafür jedoch deutlich mehr Spielzeit.