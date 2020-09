Fußball-Regionalliga : Quizera überragt bei Borussias Sieg im Top-Spiel

Mönchengladbach Famana Quizera brachte Borussias U23 beim 2:0 gegen den SV Rödinghausen in Führung. Der Portugiese war insgesamt sogar der beste Mann auf dem Platz. Auch Thomas Kraus, der an beiden Toren beteiligt war, spielte überragend.

Schiedsrichter Christian Scheper hatte im Grenzlandstadion beim Spiel von Borussias U23 gegen den Vorjahresmeister SV Rödinghausen gerade zur Pause gepfiffen, da versuchte Thomas Kraus, eine Bananenschale in einen Mülleimer unter dem Tribünendach zu befördern. Der erste Versuch misslang. Nach der Pause zeigte er dann mehr Genauigkeit. Mit dem 2:0 sechs Minuten vor dem Ende sorgte er für Klarheit, dass sich der neue Coach Heiko Vogel über einen gelungenen Einstand freuen durfte.

Einen langen Schlag hatte der Stürmer zunächst mit der Fußspitze über Rödinghausens Schlussmann Alexander Sebald gelupft, um ihn anschließend per Flugkopfball über die Linie zu befördern. Das war etwas Show-Effekt in einer Partie, die zwar überwiegend gut, doch nicht immer spektakulär war, was zum Saisonauftakt vielleicht etwas zu viel verlangt wäre.