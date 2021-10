Sommer-Zugänge bei Borussias U23 : Das sagt Trainer Vogel über den Saisonstart der „Externen“

Borussias U23-Trainer Heiko Vogel

Mönchengladbach Ein erstes Zeugnis für die U23-Einkäufe des Sommers fällt gut aus. So äußert sich Trainer Heiko Vogel im Einzelnen über seine sechs neuen Spieler.

Am Samstag (14 Uhr) absolviert Borussias U23 ihr zehntes Saisonspiel in der Regionalliga West. Danach ziehen Trainer oft ein erstes Fazit oder definieren ihre Saisonziele neu. Bereits vor diesem ominösen Spiel werfen wir einen Blick auf die sechs externen Zugänge, die die Borussen vor der Saison verpflichtet haben. Soviel sei vorab gesagt: Die Verpflichtungen sind nach gegenwärtigem Stand mehr als gelungen.

Tom Gaal Der Innenverteidiger ist eigentlich kein Neuling, sondern ein Rückkehrer. Borussia bildete ihn selbst aus, ehe er im Sommer 2020 aus der A-Jugend zur Zweitvertretung des VfL Wolfsburg wechselte. In acht von neun Spielen war er dabei, strahlte große Ruhe aus, egal ob in einer Dreier- oder Viererkette. „Tom ist eine absolut verlässliche Konstante, und das meine ich ganz klar im überdurchschnittlichen Sinne“, betont Trainer Heiko Vogel.

Phil Kemper Der gelernte Linksverteidiger nimmt inzwischen in der Regel die Sechser-Postion in der U23 ein und hat sich absolut in die Mannschaft gespielt. „Man darf nicht vergessen, dass er aus der A-Jugend bei Bayer Leverkusen kommt und da wie unsere Jungs auch im vorigen Jahr kaum Wettkampfpraxis hatte. Phil ist mit seinen 1,90 Metern körperlich präsent, aber dabei auch unfassbar spielintelligent“, sagt der Coach.

Enrique Lofolomo Der von Fortuna Düsseldorf gekommene Sechser pflegt einen anderen Stil als Kemper, war aber vom ersten Spieltag an ein Fixpunkt. „Er interpretiert die Postion viel spektakulärer, hat seine Stärken ganz eindeutig gegen den Ball“, sagt Vogel. Fraglos ist sein körperliches Spiel aber ein Faktor, der die sich nun stabilisierende Mannschaft defensiv auf ein anderes Level hebt.

Steffen Meuer „Ich habe selten einen Spieler gesehen, der so viel Gefühl für Fußball, speziell für die Räume, mitbringt“, schwärmt Vogel fast ein wenig von seinem Sturmführer, der wie Lofolomo aus der U23 von Fortuna Düsseldorf kam. Die Torausbeute stellt er dabei noch nicht einmal in den Mittelpunkt, obwohl Meuer nach neun Einsätzen bereits sechs Treffer auf dem Konto hat. Der 21-Jährige ist also der Stürmer, der einen klar zweistelligen Torwert sicherstellen sollte, und den eigentlich jede Mannschaft, die Erfolg haben will, dringend braucht. Meuer bringt fraglos die Voraussetzungen für höhere Ziele mit.

Phil Beckhoff Der Linksaußen kam vom SC Wiedenbrück zum VfL, wurde aber häufig auf der rechten Angriffsseite eingesetzt, etwa wenn Conor Noß über links kam. Nach 15 Treffern in der Vorsaison wirkt der eine Treffer bisher eher noch etwas enttäuschend. „Phil ist extrem ehrgeizig. Seine Laufdaten zeigen auch, dass er sehr fleißig auf dem Platz ist, vielleicht etwas zu fleißig, weil ihm dann manchmal etwas die Kraft fehlt, die er bräuchte, um die Dinge zu machen, die er plant“, analysiert Vogel. „Dennoch liebe ich genau solche Spieler“, fügt Vogel an und ist zuversichtlich, in Beckhoff einen weiteren wichtigen Spieler dazu bekommen zu haben.