Borussias U23 verliert in Lotte : Vogel ärgert sich über „Slapstick“-Gegentore

Lotte Borussias U23 unterlag bei den Sportfreunden Lotte 2:3. Für Heiko Vogel waren die eigenen Fehler der Grund dafür, Gladbachs Trainer war entsprechend bedient.

Nach einer torlosen ersten Hälfte geriet sein Team in der 51. Minute in Rückstand, als nach einem Freistoß von der linken Seite zum Gegner geklärt wurde und der Ball dann beim Torschützen Leon Demaj anstatt bei einem der vier um ihn herum stehenden Gladbacher landete. Den Borussen gelang jedoch acht Minuten später der Ausgleich, als Marcel Benger den Ball eroberte und nach einer langen Flanke Mika Schroers den Ball mit dem Kopf diagonal im Fünfmeterraum auf Justin Steinkötter legte, der nur noch einschieben musste.

Doch dann kippte die Partie binnen drei Minuten gegen die Borussen. Beim 2:1 in der 63. Minute ging dem Treffer ein Abspielfehler voraus, den die Lotter eiskalt durch Selim Ajkic ausnutzten, kurz darauf unterlief Michel Lieder an der eigenen Strafraumgrenze ein kapitaler Fehler im direkten Duell mit Ajkic, dem so der Doppelpack gelang. „Da muss ich allerdings sagen, dass ich Michel maximal in Schutz nehmen muss. Das war der absolut erste Fehler, den der Junge in dieser Saison gemacht hat. Er ist ansonsten ein Muster an Beständigkeit“, stellte Vogel klar.