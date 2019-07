Ex-Borusse Hazard spricht über Gladbach und Favre : „Dortmund hat die größeren Mittel und die höheren Ziele“

Thorgan Hazard im BVB-Outfit, hier im Testspiel gegen Liverpools Trent Alexander-Arnold. Foto: dpa/Tim Vizer

Mönchengladbach Der frühere Borusse Thorgan Hazard sieht Dortmund als die größere Borussia an und freut sich auf die neuerliche Zusammenarbeit mit Lucien Favre.

Thorgan Hazard ist zu Borussia Dortmund gewechselt. Damit hat Gladbach 25 Scorerpunkte verloren. Die hatte der Belgier in der vergangenen Saison produziert: 13 Tore und ein Dutzend Assists waren es in 35 Pflichtspielen. 25,5 Millionen Euro plus Boni war dem BVB der schnelle Linksaußen wert. Die niederrheinischen Borussen haben dafür ihren Angriff mit mehr Wucht bestückt. Breel Embolo vom FC Schalke ist schon da, er ist auf dem Weg zurück ins Teamtraining nach seiner Verletzung. Und nun kommt Marcus Thuram, der 1,92 Meter lange Linksaußen dazu. Zusammen kosten die Herren rund 20 Millionen Euro.

Derweil freut sich Hazard, der neuerdings mit blond gefärbtem Haar unterwegs ist, auf die Zeit bei der anderen Borussia und mit Lucien Favre, der von Juli 2014 bis September 2015 auch in Gladbach sein Trainer war. So recht konnte sich Hazard damals beim Schweizer nicht durchsetzen, er blieb in seiner ersten Saison Ersatzmann, in der zweiten war die Favre-Zeit nach sechs Spielen vorbei. Trotzdem kann sich Hazard vorstellen, dass es durchaus nützlich sein kann, dass Favre ihn bereits kennt. „Natürlich weiß ich, wie er ist, was er will und wie er arbeitet. Vielleicht ist das ein Vorteil. Und weil er Französisch spricht, kann er mir manche Dinge besser erklären“, sagte er nun im Interview mit der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“.

Hazard hat stets betont, dass er am liebsten zentral spielt als Zehner. Favre jedoch stellte in Gladbach meistens auf dem Flügel auf in seinem flachen 4-4-2-System jener Tage. „Der Trainer kennt mich und weiß, dass ich gerne zentral spiele. Aber das hängt vom System ab und auch davon, wo meine Kollegen spielen können und wollen. Ich fühle mich auch als Außenspieler wohl. Das Wichtigste ist, dass ich überhaupt spiele – wo, ist dann zweitrangig“, sagte Hazard mit Blick auf seinen mögliche Verwendung im BVB-Team. Bei den Testspielen in den USA gegen die Seattle Sounders (3:1) und den FC Liverpool (3:2) wurde er als Mittelstürmer eingesetzt,

In Gladbach hatte Hazard die Rückennummer 10, nun beim BVB ist er die Nummer 23. Sein Vergleich der beiden Borussias fällt zu Gunsten der westfälischen aus. „Der Klub ist größer, und das spielerische Niveau ist noch einmal höher. In Gladbach hatten wir auch eine sehr gute Mannschaft mit vielen guten Jungs. Aber hier hat man genug Topspieler für zwei oder sogar drei Mannschaften, mit denen man in der Bundesliga spielen könnte. Das ist ja auch logisch: Dortmund hat die größeren Mittel und die höheren Ziele“, sagte Hazard, der 182 Pflichtspiele für Gladbach machte (46 Tore, 44 Assists), das letzte gegen Dortmund am letzten Spieltag der vergangenen Saison.