Partner seit drei Jahren Warum Borussias Hauptsponsor ab 2024 in die zweite Reihe rückt

Mit der Bekanntheit von Flatex war auch die Firma gewachsen – was Flatex zuletzt Ärger mit der deutschen Finanzaufsicht einbrockte. Die Bafin hatte bei einem Tochterunternehmen schwerwiegende Mängel „im internen Kontrollsystem, im aufsichtlichen Meldewesen und in der Geldwäscheprävention“ festgestellt. Flatex gilt nicht mehr als „kleines und nicht-komplexes“ Unternehmen, womit die Strukturen angepasst werden mussten, um strengeren Regularien gerecht zu werden. Ein Sonderbeauftragter der Bafin überprüft die Umsetzung der Maßnahmen, zudem gab es eine Geldstrafe in Höhe von 1,05 Millionen Euro, weil Flatex in den Jahren 2020 und 2021 gegen „bankaufsichtsrechtliche Bestimmungen“ verstoßen habe.