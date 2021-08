Des „Bomber der Nation“ ist tot : Borussias besondere Beziehung zu Gerd Müller

Gerd Müller und Berti Vogts im Zweikampf, dahinter Rainer Bonhof, der dem „Bomber der Nation“ 1974 das WM-Siegtor auflegte. Foto: Imago

Mönchengladbach Gerd Müller ist tot. Seine ganz große Zeit in den 70ern war auch die ganz große Zeit Borussias. Darum gibt es auch besondere Beziehungen der Gladbacher zum einstigen Bayern-Torjäger – als Gegenspieler, Konkurrent, aber auch als Teamkollege.

Der Klassiker, der am Freitagabend die neue Saison der Fußball-Bundesliga eröffnete, war immer auch sein Spiel: 14 Tore erzielte Gerd Müller, der am Sonntag im Alter von 75 Jahren gestorben ist, für „seinen“ FC Bayern München gegen den großen Rivalen der 1970er Jahre, Borussia Mönchengladbach. Und während die Gladbacher in den vergangenen Jahren zu einer Art Angstgegner der Bayern geworden sind, waren die Münchener zu Müllers Zeiten meist erfolgreich, obwohl die Borussen auf Augenhöhe waren. Müller verlor von 25 Spielen nur vier gegen Gladbach.

Mit dem Ur-Borussen Berti Vogts lieferte sich Müller in diesen Treffen immer wieder aufreibende Duelle, der „Terrier“ war, auch wenn Müller so gern traf gegen Gladbach, einer seiner unangenehmsten Gegenspieler. Vor allem auf dem Bökelberg spielte Müller gar nicht gern, hier schoss er nur zwei Tore, die anderen zwölf gegen Gladbach erzielte er daheim in München.

Dort, im Olympiastadion, passierte auch jene Szene, die Müller und Borussias heutigen Vize-Präsident Rainer Bonhof auf ewig verbindet. Bonhof stürmte in der 43. Minute des WM-Endspiels von 1974 in den Strafraum der Niederlande und passte den Ball in die Mitte. Müller drehte sich und beförderte den Ball ins Tor, 2:1 für das deutsche Team, es war der Siegtreffer.

Dass es so war, war auch der starken Leistung von Vogts zu verdanken, der gegen den Star der Niederlande, Johan Cruyff, das tat, was er sonst gegen Müller tat in den deutschen Topspielen: Er setzte sich unerbittlich zur Wehr. Müller dürfte ein wenig mitgefühlt haben mit Cruyff.

Die Borussia-Bayern-Gemeinschaftsproduktion brachte somit den zweiten WM-Triumph des DFB ein, das passte zur Situation in der Bundesliga in den 70ern, als die Münchener und Gladbach den deutschen Fußball dominierten.

Das machte sich auch in den Torschützenlisten bemerkbar. Dort lieferten sich Müller, der Bayerns bester Torjäger aller Zeiten ist, und Jupp Heynckes, der in Gladbach diesen Status hat, zwischen 1972 und 1975 ein enges Rennen um die Spitzenplätze in der Torjäger-Rangliste. In der Saison 1972/73 lag Müller mit 36 Toren vor Heynckes, der „nur“ auf 28 Treffer kam. 1973/74 trafen beide je 30 Mal und teilten sich die Torjägerkanone. In der Spielzeit 1974/75 war dann Heynckes mit 27 Toren besser als Müller, der mit 23 Toren sogar nur Dritter wurde hinter seinem Namensvetter Dieter vom 1. FC Köln (23).

