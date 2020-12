Vielspieler Ginter, Lainer, Sommer, Elvedi : Borussias standhafte Defensive

Analyse In der Top-Ten der Spieler mit den meisten Spielminuten in der laufenden Saison finden sich auch vier Defensivspieler aus Gladbach. Matthias Ginter ist die Nummer eins.

Konstanz gehört zu den Faktoren, die bei Borussia seit Jahren eine zentrale Rolle spielen an vielen Stellen im Klub. Von daher ist es kaum überraschend, was nun die Minuten-Rangliste der aktuellen Saison offenbart, die das Fachmagazin „Kicker“ veröffentlicht hat. Unter den zehn Spielern mit dem meisten Minuten sind vier Borussen. Sie alle gehören zur Defensivabteilung.

Eingerechnet sind in der Statistik alle Einsatzminuten dieser Saison: in der Liga, im Pokal, im Europapokal und in der Nationalmannschaft. Gladbachs Abwehrchef Matthias Ginter ist die Nummer eins des Rankings, das normalerweise von Torhütern dominiert wird. 2.354 Minuten spielte Ginter seit Anfang September. Es folgen die Torleute Peter Gulacsi (2.340), Lukas Hradecky (2.250) und Manuel Neuer (2.190), bevor es einen Borussen-Block gibt: Stefan Lainer ist Fünfter mit 2.189 Minuten, Yann Sommer Sechster mit 2.070 und Nico Elvedi Siebter mit 1.959 Minuten.