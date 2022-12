Borussias Restsaison Warum das Ziel Europapokal fast logisch ist

Europa ist ein Sehnsuchtsort für Borussia. Nah dran, dabei zu sein im internationalen Geschäft, waren die Gladbacher zuletzt am 22. Mai 2021. Da gab es ein 4:2 bei Werder Bremen, doch durch das Kopfballtor von Max Kruse für Union Berlin in der zweiten Minute der Nachspielzeit des Spiels gegen RB Leipzig ging der siebte Platz verloren, der in die damals neu installierte Conference League geführt hätte. Statt eines dritten Jahres nacheinander mit internationalem Fußball riss die Serie ab. Seither fehlen Borussia die Reisen und vor allem die Einnahmen durch Europa.