Bayern-Sportdirektor bestätigt Wechsel : Salihamidzic lobt die Mentalität und Technik von Cuisance

Michael Cuisance dürfte sich sehr auf sein Engagement beim FC Bayern München freuen. Foto: Rheinische Post/Dirk Päffgen

Mönchengladbach Hasan Salihamidzic hat bestätigt, dass der FC Bayern München Borussias Mittelfeldspieler Michael Cuisance verpflichten wird. Der Sportdirektor lobt die Mentalität des jungen Franzosen.

Michael Cuisance ist seit Freitag 20 Jahre alt. An seinem Geburtstag war der Franzose unterwegs. Er war in München, um dort den Wechsel zum deutschen Rekordmeister FC Bayern München klar zu machen. Dieser ist noch nicht offiziell bestätigt, doch er wird zeitnah Realität werden. Das hat Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach dem 2:2 der Bayern beim Saisonauftakt gegen Hertha BSC bestätigt.

„Das wird ein Spieler des FC Basern“, sagte „Brazzo“. Nach zwei Jahren in Gladbach spielt Cuisance, der bei Borussia nicht zufrieden war und eine Stammplatz-Garantie gefordert hatte, künftig in München. „Er ist ein großes Talent, das im Ballbesitz-Fußball Riesenstärken hat. Ich glaube, dass er auf sich aufmerksam machen wird, weil er Mentalität, eine hervorragende Technik und einen hervorragenden linken Fuß hat. Er ist ein Spieler, an dem wir Freude haben werden“, sagte Salihamidzic.

Die Ablösesumme für Cuisacne wird um die zehn Millionen Euro liegen. Die Bayern haben die Situation in Gladbach für sich genutzt, dort war der Ärger um den Franzosen groß, weil dieser ständig wegen seiner Situation bei Sprottdirektor Max Eberl vorsprach. Schon in der vergangenen Saison, als er nur 312 Minuten im Profi-Team zum Einsatz kam, hatte er sich darüber mehrfach beschwert. Der neue Trainer Marco Rose hatte durchaus Pläne mit Cuisance, doch der 20-Jährige sagte, er könne nicht vergessen, was passiert sei. Nun will er beim FC Bayern beweisen, was er kann.