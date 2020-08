Kostenpflichtiger Inhalt: Sie spielten früher zusammen : Dieser Rose-Kumpel will vom Borussia-Coach lernen

Hanno Balitsch (Bildmitte, mit den Armen auf dem Rücken) ist Praktikant bei Marco Rose. Foto: Ja/Dirk Päffgen

Mönchengladbach Borussias Trainer Marco Rose hat sich in seinem ersten Jahr in der Bundesliga einen hohen Stellenwert erarbeitet. Seine Idee vom schnellen Umschaltspiel kommt an, wird in Fachkreisen geschätzt. Und das offenbar so sehr, dass sein alter Kumpel Balitsch etwas von ihm lernen möchte.