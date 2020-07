Laut Medienbericht : Einigung mit Leipzig – Hannes Wolf wird Borusse

Mönchengladbach Die „Salzburger Nachrichten“ melden, dass Hannes Wolf nächste Saison für Gladbach spielen wird. RB Leipzig und Borussia sollen sich geeinigt haben. Der Vertrag soll Dienstag unterschrieben werden. Der Offensivspieler war in Salzburg ein Musterschüler von Trainer Marco Rose.

Wolf war in Salzburg ebenfalls einer der Musterschüler Roses, er gehörte auch zu der U19-Mannschaft des Trainers, die die Uefa Youth League gewann. Mit Speed und einiger Körperlichkeit ist der Österreicher unterwegs. In Leipzig war er lange verletzt, danach kam er in der deutschen Bundesliga nicht richtig an. Bei Rose soll es im zweiten Anlauf gelingen.