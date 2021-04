Weniger Spiele, mehr Stammelf : Was das Ende der Rotation bei Borussia für Hannes Wolf bedeutet

Was das Ende der Rotation bei Borussia für Hannes Wolf bedeutet

Beim Hinspiel in Freiburg stand Hannes Wolf (hier mit dem Ex-Borussen Vincenzo Grifo) in der Startformation. Foto: dpa/Tom Weller

Mönchengladbach Hannes Wolf spielte während der Englischen Wochen zuletzt zweimal von Beginn an. Vor allem aber kam er in dieser Saison nach Einwechslungen zu Einsätzen. Möglich, dass er gegen Freiburg startet und danach nur noch von der Bank kommen darf.

Das Spiel der Borussen gegen den SC Freiburg am Samstag (20.30 Uhr/Dazn) könnte das letzte Mal sein, dass Marco Rose groß rotiert. Borussias Trainer hat angekündigt, in der Schlussphase der Saison, in der es nur noch eine Englische Woche gibt für die Gladbacher, deutlich mehr als bisher auf eine Stammelf zu setzen.