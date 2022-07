Borussias Linksfuß : Wolfs Spaß an der defensiveren Position kann noch hilfreich werden

Lüttich Beim Test gegen Standard Lüttich herrschte auf den Außenverteidiger-Positionen der Borussia Personalmangel. So kam links erneut Hannes Wolf in defensiverer Rolle zum Einsatz – und gehörte beim 1:1 in der ersten Halbzeit zu den auffälligsten Gladbachern. Was der Österreicher zu seinem neuen Job sagte.