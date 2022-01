Borussen ausgeliehen an Swansea City und KAS Eupen : Hoffnungsprinzip ohne Gewähr bei Wolf und Müsel

Borussen ausgeliehen an Swansea City und KAS Eupen

Mönchengladbach Hannes Wolf kam bei Borussia nicht zum Zug bisher. Nun soll er auf Leihbasis in Englands Zweiter Liga bei Swansea City Spielpraxis sammeln bis Saisonende. Der Plan ist wie bei Torben Müsel, der vorerst für KAS Eupen spielt, es nach der Leihe nochmal zu versuchen.

Torben Müsel erinnert Borussias Trainer Adi Hütter an den „jungen Lars Stindl“, weil er „kreativ“ und „torgefährlich“ sei, den „letzten Pass spielen“ könne. An welchen Spielertypen Hannes Wolf Hütter erinnert, ist derweil nicht bekannt. Fakt ist aber: Wolf ist ein ganz anderer Spielertyp als Müsel. Situativ ist sein Spiel ausgelegt, darauf, den Gegner zu stressen, ihn aus der Ruhe zu bringen, sich den Ball zu schnappen und dann Action zu machen.

Im Grunde passen die Anlagen der beiden 22-Jährigen gut zusammen, weil sie sich ergänzen um Talente, die der andere nicht hat. Es wäre eine gute Mischung im zentralen offensiven Mittelfeld, wo beide ihr Haupttätigkeitsfeld sehen. Doch konnten beide ihre Fähigkeiten in Gladbach nicht wirklich unter Beweis stellen, Müsel wegen vieler Verletzungen und Wolf, weil er einfach immer noch nicht wieder der ist, der er bei RB Salzburg mal war.

Beide Borussen werden nun verliehen. Müsel ist für den Rest der Saison für den belgischen Erstligisten KAS Eupen unterwegs, das hatten die Borussen schon am Dienstag bekanntgegeben. Wolf, das hat der Klub am späten Donnerstagnachmittag bestätigt, wird bis Saisonende für die walisischen Klub Swansea City in der zweiten Liga Englands stürmen.