Borussia-Legenden standen bei Fortuna vor der Unterschrift : Als Netzer und Vogts mal beinahe in Düsseldorf gelandet wären

Zwei große Borussen, die fast Fortunen geworden wären: Günter Netzer und Berti Vogts. Foto: imago images / Jan Huebner/via www.imago-images.de

Mönchengladbach Der Regisseur Günter Netzer und der Abwehrspezialist Berti Vogts prägten Borussia. Doch fast wären beide bei Fortuna Düsseldorf gelandet.

Wäre Bruno Recht, damals Präsident von Fortuna Düsseldorf, an jenem Tag zur Verabredung in dem Mönchengladbacher Restaurant erschienen, dann wäre heute vielleicht alles anders. Bei Borussia. Und bei Fortuna Düsseldorf. Denn so wartete Günter Netzer mit seinem Vater vergebens auf den Fortuna-Boss. Ansonsten wäre Netzers Vertrag bei Fortuna wohl unterschrieben worden. So war es nämlich vereinbart. Doch Recht kam nicht. „Warum nicht? Ich weiß es nicht, es gab keine Aussage, keine nachträgliche Erklärung, es gab nur meine Enttäuschung“, notierte Netzer viele Jahre später in seiner Autobiografie „Aus der Tiefe des Raumes“.

Der zweite ganz große Borusse, Berti Vogts, wäre ebenfalls um ein Haar bei Fortuna gelandet, dem Klub, dem in seiner Kindheit sein Herz gehörte. „Ich war auch kurz davor bei Fortuna zu unterschreiben. Ich hätte dort auch mehr Geld verdienen können als in Gladbach. Aber Dettmar Cramer, der damals mein U18-Auswahltrainer war, hat mir gesagt, ich solle nicht aufs Geld schauen, sondern auf die sportliche Perspektive. Er riet mir, zu Borussia zu gehen. Er sagte: Da sind viele Spieler, die ich aus der Auswahl kannte, wie Günter Netzer, Jupp Heynckes oder Werner Waddey. Und du hast da einen Trainer, der nur mit jungen Leuten arbeitet – Hennes Weisweiler. Dettmar Cramer hat also eigentlich dafür gesorgt, dass ich Borusse wurde“, erzählte Vogts 2017 im Gespräch mit unserer Redaktion.

Man stelle sich das mal vor: Netzer wäre nicht der „King vom Bökelberg“, sondern der „King der Königsallee“ geworden. Und Vogts hätte die Stürmer Europas nicht in Schwarz-Weiß-Grün, sondern in Rot-Weiß verfolgt und angekettet. Betrachtet man die Fortuna jener Tage, so hätte es durchaus gepasst mit den beiden.

Denn die Düsseldorfer, die 1971 in die Bundesliga aufstiegen, hatten ein spielstarkes Team und in Heinz Lucas, dem Berliner, einen Trainer, der einen ähnlichen Fußballstil wie Weisweiler spielen ließ und ein väterlicher Typ war. Für beide, Netzer wie Vogts, war der menschliche Aspekt stets wichtig in der Beziehung zu Weisweiler. Vielleicht hätte es statt des Kölners auch der Berliner sein können, der diese Rolle spielt.

Fortuna jedenfalls hat damals vielleicht genau das Quäntchen Klasse gefehlt, um ein ganz großes Team zu haben, wie es sich dann in Gladbach entwickelte. Dort ging es fußballerisch vor Netzer und Co. eher robust zu, wie der Zampano schreibt. „Ein schlechteres Image als die Borussia es hatte, konnte man im Fußball in dieser Region und zu dieser Zeit kaum haben. Wollte man die damalige Borussia loben, so konnte man sagen, dass sie eine Kampfmannschaft war. Etwas weniger nett formuliert musste man allerdings feststellen, dass ihr Fußball nichts weiter als destruktiv war, furchtbar destruktiv, kulturlos, ideenlos – es wurde robust gebolzt. Hätte ich damals schon einen Plan verfolgt, wie mein fußballerischer Aufstieg sich zu vollziehen hätte, nie und nimmer hätte ich diese Wahl treffen dürfen“, heißt es.

Preußen Münster buhlte neben den Fortunen um Netzers Gunst, doch der junge Mann war heimatverbunden: „Borussia war in jeder Hinsicht die naheliegende Lösung. Ich konnte daheim wohnen bleiben, meine Eltern hatten mich um sich und ich konnte in einer Liga spielen, in einer Mannschaft, in der ich für meinen Spaß auch noch Geld bekam“. Das war 1963. Da war noch Fritz Langner Trainer. Er legte die Basis für die Fohlenelf, ging dann aber 1964 zu Schalke in die Bundesliga. Weisweiler kam. 1965 stieg Borussia in die Bundesliga auf. Weisweiler holte nun auch Vogts. „Er hat alle Register gezogen. Ich durfte im Schlafwagen mit dem Team mit zum Aufstiegsrundenspiel in Kiel fahren. Das war natürlich beeindruckend. Auf der Rückfahrt habe ich unterschrieben“, sagte Vogts im Interview.

Nun waren sie alle da bei Borussia: Netzer, Vogts und Heynckes. Und Weisweiler, der „Vater der Fohlenelf“. Es war die perfekte Union bei Borussia, eine Jahrhundert-Zusammenkunft, die alles hatte: Spielwitz, Kampfkraft, Ehrgeiz und Genie. „Weisweiler und wir, das passte zusammen. Und beide Teile wuchsen aneinander und lernten voneinander. Zusammen wurden wir stark und groß“, schreibt Netzer.