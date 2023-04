Erst ein Sieg in dieser Saison Was Borussia auswärts zu oft zum Verhängnis wird

Mönchengladbach · In sieben ihrer 14 Auswärtsspiele lag Borussia Mönchengladbach in dieser Saison in Führung – nur eins davon gewann sie am Ende. Die Gründe dafür sind unterschiedlich, wiederholen sich allerdings häufig. Was auch beim 1:1 in Frankfurt besser hätte sein müssen.

18.04.2023, 10:40 Uhr

Es gab einen Moment am Samstagabend in Frankfurt, da dachte Daniel Farke, dass es diesmal etwas werden könnte mit einem Auswärtssieg. „Als Jonas Omlin nach dem Frankfurter Innenpfosten-Treffer den Nachschuss so klasse parierte, hatte ich das Gefühl, dass heute dieser Tag ist, an dem wir das Ding sauber zu Null wegverteidigen und die Führung nach Hause bringen. Leider hat es nicht ganz gereicht. Aber da gibt es nur ein Rezept: Weiter Gas geben“, sagte Gladbachs Trainer, nachdem seine Mannschaft in Frankfurt zum wiederholten Male eine Führung auswärts nicht in einen Sieg ummünzen konnte. Hier geht es zur Bilderstrecke: Borussias Punktverluste nach Führung