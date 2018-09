Borussia Mönchengladbach: Großer Tag für Mamadou Doucouré

Willingen Nach über zwei Jahren hat der Franzose im Test gegen Bochum erstmals das Borussen-Trikot in einem Spiel getragen. Ein Moment, der große Gefühle auslöste.

Auch Trainer Dieter Hecking hat zu Doucouré „ein sehr enges Verhältnis“ aufgebaut. „Wir haben ihn so weit es geht unterstützt, auch wenn es nicht leicht war, weil man nicht weiß, was wirklich im Kopf eines jungen Spielers vorgeht in so einer Situation“, sagte Hecking in Willingen. Er hat Doucouré als Kämpfer erlebt. „Er war so oft am Boden, es gab einige Momente, die für ihn desaströs waren. Doch er hat sich immer wieder aufgerappelt. Es freut uns sehr, dass er nun diesen nächsten Schritt gemacht hat, und wir hoffen, dass weitere hinzukommen“, sagte Hecking.