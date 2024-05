Große Fan-Umfrage Wie bewerten Sie Borussias Saison und die Arbeit der Verantwortlichen?

Außerdem möchten wir wissen, welchen Spieler Borussia am ehesten verkaufen sollte. Neun Spieler stehen zur Wahl, legen Sie sich auf einen fest. Die Diskussionen um Gladbachs Nummer eins zogen sich wie ein roter Faden durch die gesamte Saison, Schuld daran war vor allem die Verletzungsanfälligkeit von Jonas Omlin, der nach dem Spiel in Stuttgart betonte, noch weitere Einsätze im Borussia-Trikot sammeln zu wollen. Doch ist er für Sie auch in der kommenden Saison gesetzt oder würden Sie eher Moritz Nicolas den Vorzug gewähren?