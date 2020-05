Borussias ehemaliger Kapitän : Welches Problem Xhaka anfangs bei Eberl hatte

Granit Xhaka spielte von 2012 bis 2016 in Gladbach. Foto: AP/Martin Meissner

Mönchengladbach Granit Xhaka hat Borussias Sportdirektor Max Eberl in einem Interview in höchsten Tönen gelobt. Der Schweizer Nationalspieler verriet aber auch, dass er mit einer Einstellung des 46-Jährigen zu Beginn durchaus Probleme hatte.

Von 2012 bis 2016 spielte Granit Xhaka für Borussia, verließ dann die Gladbach für die bisherige Rekordablösesumme von 45 Millionen Euro in Richtung des FC Arsenal. Der heute 27-Jährige ging damals als Kapitän, Leitwolf und Liebling der Fans. Doch zu Beginn seiner Zeit bei Borussia tat sich Xhaka ziemlich schwer, er musste sich gedulden und viel Zeit auf der Ersatzbank verbringen. Doch nicht nur sportlich gab es Dinge, an die sich der Schweizer Nationalspieler gewöhnen musste – vor allem, was die öffentliche Zielsetzung von Sportdirektor Max Eberl anging.

Foto: dpa 19 Bilder Das ist Granit Xhaka

Xhaka habe damals Vorgaben wie „nicht absteigen“ oder „im Tabellen-Mittelfeld“ vernommen, „da wollte ich natürlich eigentlich ganz woanders hin, ehrlicherweise. Mit dieser defensiv-realistischen Einstellung hatte ich zu Beginn, als ich aus Basel kam, schon so meine Probleme. Ich kam ja von einem Klub, der in der Schweiz immer um die Meisterschaft und den Pokal mitgespielt hat und auch international vertreten war“, verriet Xhaka nun in einem Interview mit „Sport1“. Mit der Zeit hat er in dieser Bescheidenheit aber auch eine große Stärke des Klubs erkannt. „Im Endeffekt zeichnet das den Verein und seine Führung aus, sich immer realistisch einzuschätzen, die Mittel und den Kader stets auf machbare Ziele auszurichten. Und so ist man die letzten Jahre auch Schritt für Schritt erfolgreicher geworden und mittlerweile haben sich die Fohlen unter den Top 5 der Bundesliga etabliert“, sagt Xhaka.

Besonders Eberl lobt der Ex-Borusse dabei in höchsten Tönen. „Ich habe großen Respekt vor dem, was Max in Gladbach aufgebaut hat. Er ist für mich ein super Typ, als Mensch und auch als Manager. Er ist sehr offen und direkt, hilfsbereit und immer für die Spieler da“, sagt Xhaka. „Auf dem Papier ist er Sportdirektor, aber er ist mehr als das, als Mensch habe ich ihn unglaublich schätzen gelernt, dazu kennt er den Fußball in und auswendig und hat viele sehr gute Entscheidungen getroffen.“