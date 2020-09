Schweizer Kapitän : Borussia ist für Xhaka immer noch eine Herzenssache

Granit Xhaka. Foto: AFP/PAUL ELLIS

Mönchengladbach Borussias früherer Kapitän Granit Xhaka, der jetzt für den FC Arsenal spielt, hat sich liebevoll über seinen Ex-Verein geäußert. Der Schweizer Nationalspieler ist dem Niederrhein weiterhin sehr verbunden.

Es gibt Momente in der Borussia-Zeit von Granit Xhaka, die haben sich ins allgemeine Gedächtnis eingebrannt. Sein Derby-Siegtor gegen den 1. FC Köln zum Beispiel. Aber auch sein Hammer-Freistoß im Europa-League-Spiel beim FC Villareal. Und typische Xhaka-Sätze wie: „Wenn wir hier verlieren, höre ich auf mit dem Fußball.“ Dass er gerade nach solchen Worten Taten folgen lässt, ist eine große Qualität des Schweizers, der 140 Pflichtspiele für Gladbach machte.

Foto: dpa 19 Bilder Das ist Granit Xhaka

Vier Jahre war er Borusse und hat sich in dieser Zeit vom zuweilen großmäuligen Jungprofi zum anerkannten Anführer entwickelt. Der frühere Trainer André Schubert machte Xhaka zum Kapitän, das war ein entscheidender Push für den heute 27-Jährigen. Inzwischen ist er auch Kapitän der Schweizer Nationalmannschaft, auch am Sonntag, wenn die Eidgenossen in seiner Heimat Basel das deutsche Nationalteam zum Nations-League-Spiel empfangen.

Xhaka ist nach wie vor bestens informiert über Borussia, von der er 2016 für die Rekord-Ablöse von 45 Millionen Euro zum FC Arsenal nach London wechselte. Der Klub, bei dem aus dem Wildfang ein Boss wurde, ist für ihn nach wie vor eine Herzensangelegenheit. „Ich habe auch noch sehr guten Kontakt zu Mönchengladbach. Zu den Schweizern dort im Team, aber auch zur Führungsetage. So habe ich in meinem Urlaub etwa Max Eberl einen kurzen Besuch abgestattet, das ist für mich ganz normal und hat mit Respekt vor diesem großartigen Verein zu tun, der mir in meiner Karriere sehr viele Türen geöffnet hat. Daher wird der Verein immer in meinem Herzen sein“, sagte Xhaka nun dem „Sportbuzzer".

Dem Niederhein ist er nach dem Wechsel nach London verbunden geblieben, allein aus privaten Gründen. „Ich hatte in Mönchengladbach eine wirklich super Zeit, habe immer noch viele sehr gute Freunde dort, mit denen ich regelmäßig Kontakt habe. Ich habe dort meine wunderbare Frau kennengelernt und ihre Familie wohnt dort. Daher wird es mich immer wieder an den Niederrhein ziehen. Und zu einer Rückkehr in den Borussia Park: Das muss dann sicher für alle Parteien alles passen“, sagte Xhaka.