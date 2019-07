Mit Abbildungen des alten Stadions : Borussia spielt in der Europa League im Bökelberg-Trikot

Borussia spielt in der Europa League im Bökelberg-Trikot

Mönchengladbach Nachdem die Gladbacher bereits ihr Heim- und Auswärtstrikot für die kommende Spielzeit vorgestellt haben, kursiert nun ein Foto des Event-Jerseys im Internet. Das wird Borussia in der Europa League tragen und bei der Saison-Eröffnung offiziell präsentieren.

Nach zweijähriger Abstinenz freut sich Borussia schon auf die Auftritte im internationalen Wettbewerb. Nach Platz fünf in der vergangenen Saison qualifizierten sich die Gladbacher für die Europa League. Traditionell tritt das Team dort meistens nicht in seinen üblichen Hemden, sondern in einem Event-Trikot auf. Ein Foto im Internet lüftet nun das Geheimnis um dieses Jersey.