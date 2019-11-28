Gladbach-Fans zünden Pyrotechnik in Graz Gladbach-Fans zünden Pyrotechnik in Graz Foto: dpa/Marcel Kusch Die Fans von Borussia Mönchengladbach haben kurz vor der Europa-League-Partie beim Wolfsberger AC massiv Pyrotechnik gezündet. Gladbach-Fans zünden Pyrotechnik in Graz Foto: dpa/Erwin Scheriau Der ganze Block war in dicken Rauch gehüllt. Gladbach-Fans zünden Pyrotechnik in Graz Foto: dpa/Marcel Kusch Dazu leuchtete der Auswärtsblock in der Grazer Merkur-Arena grün. Auch interessant Europa League 19/20 : Borussia-Fans zünden Pyrotechnik in Rom Auswärtsspiel beim HSV : Dynamo-Fans zünden massenweise Pyrotechnik Europa League 18/19 : Frankfurt-Fans erobern Mailand Bundesliga 19/20 : Dortmund-Fans zünden Pyrotechnik im Revierderby zurück weiter