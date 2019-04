Europa, Abstieg, Titelrennen : Borussia entscheidet das Finale der Bundesliga

Mönchengladbach Nach dem 1:2 gegen Leipzig bangt Borussia um die Qualifikation für Europa. Die Gladbacher beeinflussen aber auch den Titel- und Abstiegskampf der Bundesliga.

Die letzten vier Spiele versprechen Hochspannung für die Gladbacher. Aber nicht nur für die. Die Borussen sind beteiligt an allen Entscheidungen in der Bundesliga. Am kommenden Samstag spielen sie in Stuttgart, zwei Wochen später gegen Nürnberg und nehmen so Einfluss auf den Abstiegskampf. Bei Borussias Duell nächste Woche gegen 1899 Hoffenheim geht es für beide um die Frage: Champions League, Europa League oder gar nichts? Und am letzten Spieltag könnte Gladbach im Borussen-Duell gegen Dortmund noch das Zünglein an der Waage im Titelkampf des BVB gegen Bayern München werden.