Fußball-Regionalliga : Pisano freut sich auf die Rückkehr nach Gladbach

Mönchengladbach Giuseppe Pisano spielte bis zur vergangenen Saison noch für die U23 von Borussia. Im Sommer wechselte er zu Rot-Weiß Oberhausen, mit denen er nun an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren wird.

Es ist noch reichlich ungewohnt, Giuseppe Pisano in der Trainingskleidung von Rot-Weiß Oberhausen zu sehen. Im Sommer wechselte der Angreifer nach sieben Jahren in Borussias U23 ins Ruhrgebiet. Im Niederrheinpokal am Dienstag siegte RWO mit 8:2 beim Bezirksligisten FSV Vohwinkel, Pisano saß 90 Minuten auf der Bank. Beim 1:1 gegen den SC Verl spielte der 31-jährige zuletzt durch. Am Freitag ist er mit seinem neuen Klub um 19.30 Uhr im Grenzlandstadion zu Gast.