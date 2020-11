Lainer, Ginter, Elvedi und Bensebaini : Warum Borussias Viererkette zu den besten in Europa gehört

Nico Elvedi (v.l.), Stefan Lainer, Ramy Bensebaini und Matthias Ginter harmonieren in Borussias Defensive. Foto: imago images/Team 2/TEAM2 via www.imago-images.de

Mönchengladbach Stefan Lainer, Matthias Ginter, Nico Elvedi und Ramy Bensebaini sind eines der besten Abwehr-Formationen in Europa. Das liegt auch an ihren Offensivkünsten.

Es dauerte, bis Yann Sommer in dieser Saison erstmals ohne Gegentor blieb, Leipzig war seine Zu-Null-Premiere. Nun könnte man meinen, weil Sommer ein Klasse-Keeper ist, dass es an den Männern vor ihm liegen muss. Doch die Wahrheit ist eine andere. Gladbachs Stamm-Viererkette zeigt in dieser Saison, dass sie zu den besten in ganz Europa gehört.