Borussias Geschäftsführer Schippers : „Müssen uns nicht zu klein machen“

Mönchengladbach Borussias Geschäftsführer Stephan Schippers spricht vor dem Start in die Rückrunde über die Grundwerte des Klubs, die Herausforderungen für das neue Jahrzehnt und den Erhalt der Gladbacher Fankultur.

Viele Fans sprechen immer wieder von Max Eberl, wenn es um den Architekten des Gladbacher Erfolgswegs geht. Borussias Sportdirektor sprach bereits vor einigen Wochen exklusiv mit unserer Redaktion über die Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren und darüber, dass der Klub auch künftig an seinen Prinzipien festhalten möchte.

Darum hat Eberl ein Plus von über 230 Millionen Euro

Doch auch ein anderer ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass Borussia heute so stark aufgestellt ist: Geschäftsführer Stephan Schippers. Seit 1999 führt er die Geschäfte am linken Niederrhein, wirtschaftete Borussia im vergangenen Jahrzehnt gesund und versucht nun, den Klub in eine rosige Zukunft zu führen.