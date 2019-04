Drei Namen kursieren bereits : Holt sich Eberl einen Kaderplaner an die Seite?

Mönchengladbach Max Eberl hat angekündigt, auch im sportlichen Bereich Veränderungen vorzunehmen. Einen Kaderplaner könnte er hinzunehmen. Für eine solche Stelle sind bereits drei etablierte Bundesliga-Namen im Umlauf.

Nachdem das Trainerthema so gut wie durch ist, wird jetzt am Borussia-Park vor allem darüber gesprochen, wie sich der Klub darüberhinaus für die Zukunft aufstellen wird. Max Eberl als Sportdirektor und Steffen Korell als Chef-Scout arbeiten schon sehr lange zusammen, doch Borussia ist in dieser Zeit stark gewachsen und mit ihr auch die Anforderungen an die Verantwortlichen. Schon viele Bundesligisten haben daher in der jüngeren Vergangenheit die Last auf mehrere Schultern verteilt. So wollen es nun auch die Gladbacher machen. „Es kann ein Ansatz sein, das Team Sport weiter zu stärken, es hat sich seit zehn Jahren nicht verändert“, sagte Eberl im Interview mit unserer Redaktion.