Friedrich und Honorat setzen aus Gladbachs Coach Seoane fehlt beim Training im Borussia-Park

Während die Borussen also im Stadion in die letzte Trainingswoche vor dem Saisonfinale beim VfB Stuttgart (Samstag, 15.30 Uhr) gestartet sind, trugen Bagger auf dem eigentlichen Trainingsplatz den Rasen ab, der bereits in dieser Woche erneuert wird, damit er zum Start in die Vorbereitung Anfang Juli in einem perfekten Zustand ist.