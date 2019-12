Fehlverhalten der Fans : Geldstrafe für Borussia

Köln Weil Anhänger der Borussia im Spiel beim 1. FC Köln mindestens zehn Bengalos gezündet hatten, wurden die Gladbacher vom DFB-Sportgericht zu einer Geldstrafe verurteilt. Auch Hansa Rostock muss zahlen.

Mönchengladbacher Zuschauer hatten unmittelbar vor dem Bundesligaspiel beim 1. FC Köln am 14. September mindestens zehn Bengalische Feuer abgebrannt. Während des Drittligaspiels beim 1. FC Magdeburg am 19. Oktober zündeten Rostocker Zuschauer mindestens 25 pyrotechnische Gegenstände und eine Magdeburger Fahne an. Auch zu Beginn des Heimspiele gegen den MSV Duisburg am 9. November wurden im Rostocker Zuschauerbereich vier Bengalische Fackeln angesteckt.