Borussia gegen Wolfsburg : Warum wird das Spiel samstags um 20.30 Uhr angepfiffen?

Mönchengladbach Gladbach muss gegen den VfL Wolfsburg zu einem außergewöhnlichen Zeitpunkt antreten. Dahinter steckt ein simpler Grund, der den Borussen aber entgegenkommen dürfte.

Ob am Sonntagmittag oder am Montagabend – in den vergangenen Jahren mussten sich die Fußball-Fans an einige neue Anstoßzeiten gewöhnen. Ein Termin war bislang im Spielplan aber noch nicht bekannt: Samstagabend, 20.30 Uhr. Am kommenden Wochenende trifft das nun auf das Heimspiel zwischen Borussia und dem VfL Wolfsburg zu. Aber was hat sich die Deutsche Fußball-Liga (DFL) bei dieser Ansetzung gedacht?