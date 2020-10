Gladbach übertrifft Grenzwert : Borussia muss sich auf noch mehr Geisterspiele einstellen

Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln war am 11. März 2020 das erste Geisterspiel in der Fußball-Bundesliga. Foto: dpa/Fabian Strauch

Update Mönchengladbach Gladbach gegen Wolfsburg dürfte nicht das einzige Geisterspiel im Borussia-Park in den kommenden Wochen bleiben. Bereits eineinhalb Wochen vor dem Champions-League-Spiel gegen Real Madrid besteht wenig Hoffnung, dass die Ausbreitung des Virus rechtzeitig eingedämmt wird.

Am Mittwochabend war der Ansturm für Corona-Verhältnisse groß. Inhaber einer „Dauerkarte plus“ für den Borussia-Park konnten sich Tickets sichern für das Champions-League-Heimspiel gegen Real Madrid am 27. Oktober. Und auch wenn die Karten bis zu 78 Euro kosten, waren innerhalb weniger Stunden die meisten verkauft. Eineinhalb Wochen vor dem großen Spiel gegen die „Königlichen“ ist allerdings völlig unklar, ob es überhaupt vor Zuschauern stattfinden kann. Die Freude aller, die eine Karte ergattern konnten, dürfte schon bald getrübt werden.

Bereits Borussias Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (20.30 Uhr/Dazn) wird zum Geisterspiel werden, nachdem zuletzt gegen Union Berlin erstmals seit März wieder mehr als 10.000 Fans im Stadion erlaubt gewesen waren. „Wir müssen leider davon ausgehen, dass das Spiel gegen Wolfsburg ohne Zuschauer stattfinden muss“, sagte Borussias Mediendirektor Markus Aretz. „Entschieden werden kann das erst am Freitagmorgen, wenn die letzten Zahlen vorliegen.“

Ab einem Wert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ziehen die Gesundheits- und Ordnungsämter an den Standorten der Fußball-Bundesliga ihre Ausnahmegenehmigung zurück. Die Stadt Mönchengladbach übertraf den Grenzwert mit einer Inzidenz von 36,7 bereits am Donnerstagnachmittag. Sportveranstaltungen im Freien sind damit auf eine Zuschauerzahl von 300 begrenzt.

„Es ist schade, aber es gehört im Moment dazu. Wir schauen tagtäglich morgens in die Zeitung, lesen die neuesten Zahlen“, sagte Borussias Trainer Marco Rose. Die Entwicklung des Infektionsgeschehens mindert die Vorfreude auf das Duell mit Real Madrid bei den Fans. So wie sich die Zahlen allein in der vergangenen Woche entwickelt haben, besteht wenig Hoffnung, dass der Anstieg schnell genug gestoppt werden kann in den nächsten zehn Tagen.