„El Mundo Deportivo“ (Spanien): "Zwei Ohrfeigen von Thuram an Real. Madrid stand am Rande des K.o. Real war kurz davor, in Deutschland unterzugehen. Der Ausgleichstreffer verhindert eine weiße Tragödie in Europa. Real muss gegen Inter Mailand einen Zahn zulegen. Das Konterspiel Gladbachs wirkte recht gefällig."