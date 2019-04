Halbfinale vor 40 Jahren : Als im Uefa-Cup rheinisch gesprochen wurde

Duisburg Vor 40 Jahren stand der MSV Duisburg vor dem größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte. Doch im Halbfinale des Uefa-Cups wartete ausgerechnet Angstgegner Borussia Mönchengladbach auf die Zebras. Erinnerungen an ein rheinisches Duell.

Und diese gewachsene Mannschaft mischte nun Europa auf. Über Lech Posen, Carl-Zeiss Jena, Racing Straßburg und Honved Budapest zogen die Zebras ins Halbfinale ein, um dort auf den niederrheinischen Nachbarn zu treffen. „Ausgerechnet Gladbach“, erinnert sich MSV-Ikone Dietz, „die waren zu der Zeit ein unangenehmer Gegner und haben uns gar nicht gelegen.“ So war es dann auch im Uefa-Cup. Während der MSV sich im heimischen Wedau-Stadion trotz zweimaliger Führung mit einem 2:2 begnügen musste, rückten die Gladbacher beim 4:1 im Rückspiel auf dem Bökelberg das Kräfteverhältnis in die von Dietz beschriebene Richtung und zogen ins Finale ein.

Bittere Ironie der Geschichte: Gerade einmal einen Monat später gelang den Zebras an gleicher Stelle der Sieg gegen den Angstgegner. Für den großen Europacup-Coup aber kam das zu spät. Den landeten stattdessen die Gladbacher mit ihrem 1:0-Endspiel-Sieg in Düsseldorf gegen Roter Stern Belgrad (Hinspiel 1:1).

Der MSV indes wartet bis heute auf einen „echten“ Titel auf überregionaler Ebene. Dabei hält er einige Superlative mit teilweise besonderer Note: erster Bundesliga-Tabellenführer; Vizemeister (1964); einziger Bundesliga-Spitzenreiter mit negativem Torverhältnis (1994), einziger Club, der als vierfacher DFB-Pokalfinalist (in vier verschiedenen Jahrzehnten) nie den Pokal gewinnen konnte. Doch der fehlende große Wurf gilt vor allem als ein Versäumnis der „goldenen Generation“ der 70er-Jahre. „Unsere Truppe damals war ganz nah dran an einem Titel“, erinnert sich Dietz. Doch geholt hat diese Generation ihn nicht. Stattdessen läutete das Halbfinal-Aus auf dem internationalen Höhepunkt bereits das Ende einer erfolgreichen Ära ein.

1982 folgte der erstmalige Abstieg in die Zweite Liga, der damals personell wie wirtschaftlich eine drastische Zäsur bedeutete. Nach dem zwischenzeitlichen Sturz in die Drittklassigkeit gab es in den Neunzigerjahren zwar die Rückkehr ins Oberhaus und sogar eine mehrjährige Etablierung in den Top Ten, an die Erfolge der „goldenen Siebziger“ konnte man dabei jedoch ebenso wenig anknüpfen wie bei dem vorerst letzten Erstliga-Aufenthalt 2008.