Spieltage 14 bis 17 terminiert : Borussia hat vorweihnachtliches Top-Spiel in Berlin

Mönchengladbach Am Donnerstag hat die DFL die übrigen Spieltage bis zur Winterpause terminiert. Borussia trifft samstags um 15.30 Uhr auf Bayern München, kurz vor Weihnachten ist bei Hertha BSC um 18.30 Uhr Anstoß.

Anders als von vielen erwartet, findet das Heimspiel gegen den FC Bayern München am Samstag, den 7. Dezember nicht um 18.30 Uhr statt, sondern bereits um 15.30 Uhr. Ein Topspiel bekamen die Gladbacher dennoch zugesprochen, am 17. Spieltag, am 21. Dezember, treten sie um 18.30 Uhr bei Hertha BSC zum Hinrundenabschluss kurz vor Weihnachten an. Drei Tage zuvor ist Paderborn um 20.30 Uhr im Borussia-Park zu Gast, außerdem wurde die Partie beim VfL Wolfsburg für Sonntag, 15. Dezember, um 15.30 Uhr angesetzt.