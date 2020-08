300 Zuschauer gegen Fürth dabei : Was halten Sie von der Mini-Fan-Rückkehr in den Borussia-Park?

Was halten Sie von der Mini-Fan-Rückkehr in den Borussia-Park?

Mönchengladbach Am Donnerstag dürfen beim Testspiel gegen Greuther Fürth wieder 300 Fans in den Borussia-Park. Wir wollen von Ihnen wissen, wie Ihre Meinung zu dieser Mini-Rückkehr der Zuschauer ins Gladbacher Stadion ist.

20 Minuten hat es gedauert, bis feststand, welche 300 Gladbach-Fans zum elitären Kreis gehören, die am Donnerstag gegen Greuther Fürth dabei sein werden, wenn erstmals wieder „echte“ Zuschauer – die Pappkameraden sind mittlerweile aus dem Stadion entfernt worden – im Borussia-Park erlaubt sind. Lediglich Mitglieder durften sich die wenigen Tickets sichern und so endet für 300 von ihnen am Donnerstag die fast ein halbes Jahr andauernde Wartezeit auf die Rückkehr ins Stadion ihres Klubs. Am 7. März beim 1:2 gegen Borussia Dortmund waren Zuschauer letztmals im Stadion.