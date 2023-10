LIVE Live-Ticker zum Spiel Borussia empfängt Schlusslicht Mainz vor der Länderspielpause

Mönchengladbach · Den ersten Saisonsieg gab es vergangene Woche in Bochum, nun will Borussia am Freitagabend gegen den FSV Mainz 05 – derzeit Tabellenletzter der Bundesliga – den ersten Heimsieg der laufenden Saison feiern. Mit unserem Live-Ticker zum Spiel verpassen Sie nichts.

05.10.2023, 15:44 Uhr

(togr, hgo, jaso, kk)