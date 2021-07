Der FC Groningen kommt in den Borussia-Park : Gladbachs Generalprobe wird kein typisches letztes Testspiel

Mönchengladbach Wenn Borussia Mönchengladbach am Samstagnachmittag den FC Groningen zum letzten Testspiel der Vorbereitung empfängt, wird Trainer Adi Hütter erstmals auch auf den Großteil der EM-Teilnehmer zurückgreifen können. Die Zeit des Ausprobierens wird danach indes noch nicht vorbei sein.

Das letzte Testspiel der Vorbereitung am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) gegen den FC Groningen dürfte für Adi Hütter zugleich auch eine Premiere werden: Erstmals wird Borussias neuer Trainer – abgesehen von den verletzten und angeschlagenen Spielern – auf seinen kompletten Kader zurückgreifen können. Denn die zahlreichen EM-Rückkehrer, die im Verlauf der Trainingswoche wieder eingestiegen sind, kommen nun erstmals für einen Einsatz in Frage.

Hütter wird indes genau schauen, wem er wie viel Spielzeit gegen Groningen bereits wieder gewährt. Für den Coach ist klar, dass mit dem Ende der Vorbereitung in der kommenden Woche weder die Arbeit an der taktischen Ausrichtung seines Teams noch das Tüfteln an der ersten Elf beendet sein wird. Doch dürfte sich die Startformation durch die Hinzunahme einiger Leistungsträger schon deutlich dem annähern, was in der ersten Runde im DFB-Pokal beim 1. FC Kaiserslautern (9. August) und zum Ligastart gegen Bayern München (13. August) zu erwarten ist.