Der FCA befindet sich aktuell auf dem Relegationsabstiegsplatz, konnte aber am Wochenende beim 2:0-Heimsieg gegen Union Berlin überzeugen. Deshalb kommen die Augsburger sicher mit Selbstvertrauen in den Borussiapark. Das Hinspiel am 18. September gewannen die Augsburger mit 1:0.