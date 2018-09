Live-Ticker Gladbach gegen Frankfurt : Belohnt sich Borussia in Halbzeit zwei?

Gladbachs Trainer Dieter Hecking. Foto: dpa/Federico Gambarini

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach war gegen Eintracht Frankfurt in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft. Bleibt das so? In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken