Aufstellung, Verletzte, Zuschauer : Das müssen Sie zu Borussias Liga-Start in Dortmund wissen

Marco Reus und Yann Sommer (r.) könnten auch am Samstag auf dem Spielfeld aufeinander treffen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Service Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach trifft am Samstagabend auf Borussia Dortmund. Wer ist fit? Wo wird das Spiel übertragen? Was sagt Trainer Marco Rose? Alle Infos und Fakten zum Spiel gibt es hier.

Dreimal haben die Borussen in der vergangenen Saison gegen Borussia Dortmund verloren. Das soll am Samstag anders aussehen. „Wir waren in den drei Spielen immer auf Augenhöhe. Wir haben aber auch gesehen, dass wir uns über das gesamte Spiel nur sehr wenige Fehler erlauben dürfen. Das ist eine große Herausforderung für uns, aber der stellen wir uns alle“, sagte Marco Rose. Personell muss er weiterhin auf einige Spieler verzichten.

So könnte Gladbach gegen den BVB spielen:

Sommer – Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini – Kramer, Neuhaus – Wolf, Stindl, Hofmann – Herrmann

Marcus Thuram, der im DFB-Pokal sein Comeback gefeiert hat, könnte sogar von Beginn an stürmen, Alassane Plea wird in Dortmund wieder zum Kader gehören. „Sie sind zwar dabei, aber noch lange nicht bei einhundert Prozent“, sagte Rose. Denis Zakaria, der in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen ist, wird nicht mit nach Dortmund reisen. „Ich würde nicht zwingend vor der Länderspielpause mit ihm rechnen“, sagte Rose.

Diese Spieler stehen nicht zur Verfügung:

Breel Embolo (Verletzung am Sprunggelenk), Valentino Lazaro (Muskelbündelriss), Laszlo Bénes (Bänderverletzung), Jordan Beyer (Knieprobleme), Andreas Poulsen (Schulter-OP) und Julio Villalba (muskuläre Probleme) sind für die Partie beim BVB ebenfalls keine Option. Embolo konnte am Donnerstag immerhin schon wieder eine lockere Laufeinheit absolvieren.

Mamadou Doucouré könnte am Samstag erneut bei der U23 zum Einsatz kommen. Um 14 Uhr trifft die Mannschaft von Heiko Vogel in der Regionalliga West auf den SV Straelen.

Die Zuschauer-Situation in Dortmund:

Etwa 10.000 Fans werden in Dortmund dabei sein dürfen. Gäste-Fans sind keine erlaubt. Lediglich Dauerkarteninhaber des BVB, die ihren Wohnsitz in Dortmund oder in Nordrhein-Westfalen haben, konnten sich auf Tickets bewerben.

Auch in den Borussia-Park dürfen eine Woche später zum Heimspiel gegen Union Berlin wieder Fans. 10.804 Zuschauer, das sind 20 Prozent der Stadionkapazität, sind zugelassen.

Borussias Torwart Yann Sommer sagt dazu: „Nach den Geisterspielen in den vergangenen Monaten ist es natürlich toll, dass wieder ein bisschen Stimmung in den Stadien ist. Es ist einfach was ganz anderes, wenn die Emotionen auf den Rängen dabei sind, es ist eine andere Stimmung im Stadion.“

So sehen sie die Partie Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund:

Die Partie wird live auf Sky (Sky Sport Bundesliga 1) übertragen, um 17.30 Uhr beginnen die Vorberichte. Kommentiert wird die Partie von Wolff Fuss. Im ZDF-Sportstudio gibt es ab 23.30 Uhr die erste ausführliche Zusammenfassung im Free-TV zu sehen. Eine weitere Zusammenfassung bietet der Streamingdienst Dazn, die bereits 40 Minuten nach Abpfiff zu sehen ist.

