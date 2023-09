Borussia beim Aufsteiger Für Gladbach geht es in Darmstadt um Punkte und noch mehr

Am Anfang war das vogelwilde 4:4 beim FC Augsburg, bei dem Borussia Mönchengladbach zweimal eine Zwei-Tore-Führung vergab, um am Ende in der Nachspielzeit auszugleichen. Dann kam das neu formierte Bayer Leverkusen und war so stark, dass schnell klar wurde, dass Gladbach im rheinischen Duell chancenlos sein würde. Schließlich machte der FC Bayern FC-Bayern-Sachen und siegte spät 2:1 gegen das Team des Schweizers Gerardo Seoane, das drauf und dran war, aufopferungsvoll kämpfend einen Punkt einzusammeln.