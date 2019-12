Wie gegen AS Rom : Borussia-Kommentator rastet gegen Bayern erneut aus

Nach dem Abpfiff gab es beim 2:1 gegen Bayern bei allen Borussen kein Halten mehr. Foto: dpa/Federico Gambarini

Mönchengladbach Einen Monat nach seinem emotionalen Ausbruch gegen AS Rom schrie sich FohlenRadio-Kommentator Christian Straßburger nun bei Borussias 2:1 gegen Bayern heiser. Am Sonntag ist er schon wieder am Mikrofon.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Hochrainer Redakteur bei der Rheinischen Post

Genau einen Monat vor dem Last-Minute-2:1 durch den Elfmeter von Ramy Bensebaini gegen den FC Bayern München hatte Borussia ein ähnlich emotionales Erlebnis. Marcus Thuram erzielte am 7. November gegen AS Rom in der Europa League ebenfalls den 2:1-Siegtreffer in der letzten Sekunde. Dieser Moment sorgte bei FohlenRadio-Kommentator Christian Straßburger für einen Ausbruch, der ihm den ersten Platz bei den 1Live-O-Ton-Charts einbrachte, den er nun seit einigen Wochen belegt. Mit den Worten „Fußball, du geiles Stück“ beendete er damals seine Jubelschreie.

Gegen den FC Bayern gab es den nächsten Ausraster dieser Art am Mikrofon des klubeigenen Radiosenders. Die Borussen posteten einen Zusammenschnitt aus dem Kommentar Straßburgers nach dem Elfmeterpfiff – Thuram wurde von Javi Martinez gefoult –, dem verwandelten Strafstoß von Bensebaini und dem Abpfiff, der das irre Comeback gegen die Bayern besiegelte.

Einen Tag später war Straßburger schon auf dem Weg zum nächsten Einsatz als Kommentator. Für MagentaTV wurde er als Live-Sprecher für das Topspiel der Dritten Liga zwischen Waldhof Mannheim und Eintracht Braunschweig zugeteilt. Sein Glück, dass seine Stimme, die beim Bayern-Ausraster zu versagen schien, ähnlich robust ist wie die Borussia-Spieler. „Ich bin eigentlich nie heiser, und wenn, dann nur einen kurzen Moment“, sagt Straßburger im Gespräch mit unserer Redaktion. „Und wenn ich beim Spiel in Mannheim Probleme habe, muss mein Co-Kommentator, Rudi Bommer (ehemaliger Profi und Trainer unter anderem bei Fortuna Düsseldorf und Eintracht Frankfurt, Anm. d. Red.), etwas mehr machen“, fügte er mit einem Lächeln hinzu.