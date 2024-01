Schnitt sinkt gegenüber Vorsaison Neuer Zuschauerrekord im Borussia-Park durch Augsburg-Spiel nicht mehr möglich

Während Borussia in der vergangenen Saison durch die Weltmeisterschaft in Katar nur fünf Heimspiele zwischen November und Februar hatte, werden es in dieser Saison im gleichen Zeitraum acht Pflichtspiele im eigenen Stadion gewesen sein. Dass der Winter diesmal kälter und hartnäckiger ist, dürfte auch mit Blick auf das Augsburg-Spiel eine Rolle spielen, die späte Anstoßzeit an einem Sonntag tut ihr Übriges. Immerhin: Im Vergleich zu den Januar-Heimspielen gegen den FCA in den Jahren 2018 (42.000) und 2019 (42.500), jeweils samstags um 15.30 Uhr, wurden nun mehr Tickets abgesetzt.