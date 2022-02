Vor den Augen des neuen Sportdirektors : Geburtstagskind Embolo trifft, Borussia-Kapitän Stindl läuft

Mönchengladbach 20 Feldspieler und drei Torhüter nahmen am ersten Mannschaftstraining der Vorbereitungswoche auf das Dortmund-Spiel teil. Kapitän Lars Stindl arbeitete individuell – und wechselte im Anschluss noch ein paar Sätze mit einem besonderen Trainingsgast.

Damit hatte die intensive, 80-minütige Einheit am Dienstagnachmittag, mit der die Borussen die Vorbereitung auf das Spiel bei Borussia Dortmund am Sonntag (17.30 Uhr, Dazn) starteten, noch kein Ende gefunden. In der Spielform Drei-gegen-Zwei auf zwei große Tore wurde ebenfalls noch ein Sieger ausgespielt. Diesmal war es Patrick Herrmann, der den entscheidenden Treffer setzte.