Kölner Sicherheitsbedenken Gladbacher Gäste-Choreo nicht erlaubt

Rund um das Hinspiel, das Borussia zu Hause mit 5:2 für sich entschied, war es übrigens überwiegend ruhig und friedlich zugegangen. Die Polizei in Köln hofft, am Sonntagabend ein ähnlich positives Einsatzfazit ziehen zu können wie die Kollegen in Mönchengladbach am 9. Oktober. „Als Polizei unterscheiden wir nur zwischen friedlichen Fans und Gewalttätern. Gegen diejenigen, die Aggression und Gewalt schüren oder Straftaten begehen, werden wir konsequent und entschlossen vorgehen, ganz egal, ob im Stadionumfeld oder an einem anderen Ort der Stadt“, erklärte Polizei-Einsatzleiter Martin Lotz: „Rivalitäten gehören ausschließlich aufs Spielfeld. Distanzieren Sie sich von Gewalttätern, denn nur so wird es ein schöner Fußballnachmittag!“