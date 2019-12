Beim 2:1 gegen Bayern : Rose erklärt: Darum half das Gegentor Borussia

Mönchengladbach Lange Zeit war Borussia dem FC Bayern deutlich unterlegen, dann gab es die Initialzündung für die Gladbacher: das 0:1. Laut Marco Rose war das ein wichtiges Erlebnis beim 2:1-Sieg gegen den Rekordmeister.

Als Ivan Perisic kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit das 1:0 für den FC Bayern München im Borussia-Park erzielte, dachte man, der Bann für den Rekordmeister sei gebrochen. Zuvor hatte er eine Vielzahl an Großchancen beim Gastspiel beim Gladbacher Tabellenführer vergeben. Doch das 0:1 war für Borussias Trainer Marco Rose sogar der entscheidende Wendepunkt im Spiel und damit die Grundlage des 2:1-Sieges gegen die Bayern am Samstag. „Wahrscheinlich war das Gegentor wichtig für uns. Vorher bist du in dem Modus, das 0:0 zu halten. Und dann kriegst du das Tor und weißt, wenn du das Spiel gewinnen willst, musst du den Ball auch mal etwas höher gewinnen und vorne etwas auf die Beine stellen. Dann ist es dir vielleicht auch egal, ob in deinem Rücken noch ein spielstarker Achter steht: Du gehst trotzdem raus und sagst: Auf geht’s“, erklärte Rose.